بالفيديو.. “الفيفا” تصف فيغولي بالمُحارب واليويفا تستذكر تألقه

استذكرت الصفحة الرسمية لـ”كأس العالم فيفا” النجم الدولي الجزائري، سفيان فيغولي، بمناسبة عيد ميلاده الـ33.

حيث نشرت صفحة المونديال الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” 4 صور لسوسو بقميص المنتخب الوطني.

كما أُرفقت الصور بعبارة:”محارب صحراء دائم التألق بقميص بلاده.. 20 هدفا دوليا بقميص الجزائر تُبرز قيمته، كل عام وسفيان فيغولي بخير في عامه الـ33″.

ومن جانبها نشرت الصفحة الرسمية لليويفا فيديو لثنائية فيغولي عندما كان بقميص فالنسيا الاسباني في منافسة دوري أبطال أوروبا.