بالفيديو… “الفيفا” تكشف عن أجمل هدف في مونديال روسيا 2018

وحسب ما كشفت عنه “الفيفا”، عبر صفحتها الرسمية على تويتر، فإن أجمل هدف في مونديال 2018، عاد للمدافع الفرنسي بينجامين بافارد.

وسجل بينجامين بافارد، الهدف الأجمل في هذا المونديال، في شباك منتخب الأرجنتين، في المباراة التي جمعتهم في الدور الـ 16.

وقدم مدافع نادي شتوتغارد الألماني، مستوى مميز في هذا المونديال، مساهما بذلك في تتويج منتخب بلده فرنسا، بلقب كأس العالم 2018.

يذكر أن بينجامين بافارد، مرشح بقوة، للإنتقال للعملاق الألماني، نادي بايرن ميونخ، خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

🚀🇫🇷OFFICIAL: @BenPavard28's stunning goal for @FrenchTeam v Argentina has been chosen as the @Hyundai_Global #WorldCup Goal of the Tournament!https://t.co/U0WEmz7dOM pic.twitter.com/BnsbNWoCKI

— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 25, 2018