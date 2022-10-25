بالفيديو.. الفيفا تُشيد بالمنتخب الوطني قبل مونديال قطر !
بقلم حواز عبد النور
أشاد حساب “كأس العالم FIFA” بالمُنتخب الوطني الجزائري قبل 25 يوما من انطلاق منافسة كأس العالم 2022 بقطر.
حيث نشر الحساب الرسمي للمونديال على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” فيديو تحت عنوان “الجزائر.. فخر العرب”.
ويُلخص الفيديو أهم اللحظات في مسيرة الخضر خلال مُشاركاتهم في 4 طبعات من المحفل العالمي.
كما غرد الحساب:”متى ما رن نشيد الجزائر الوطني في بطولات كأس العالم FIFA متى ما توجب على الخصوم الحذر فمحاربي الصحراء قادمون”.
قسمًا بالنازلات الماحقات
و الدماء الزاكيات الطاهرات
و البنود اللامعات الخافقات
في الجبال الشامخات الشاهقات
نحن ثرنا فحياة أو ممات
و عقدنا العزم أن تحيا الجزائر
فاشهدوا🎶
متى ما رن نشيد الجزائر الوطني في بطولات كأس العالم FIFA متى ما توجب على الخصوم الحذر فمحاربي الصحراء قادمون🇩🇿
— كأس العالم FIFA 🏆 (@fifaworldcup_ar) October 25, 2022
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