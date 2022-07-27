بالفيديو.. “الفيفا” تُشيد بمبولحي وتستذكر ليلته التاريخية في المونديال

آشاد اليوم الأربعاء الإتحاد الدولي لكرة القدم، “الفيفا” بالحارس الدولي الجزائري، رايس وهاب مبولحي.

حيث نشر حساب منافسة كأس العالم على موقع التواصل الإجتماعي “فايسبوك” فيديو لأبرز تصديات “الرايس” أمام ألمانيا.

كما أرفق الحساب الفيديو بعبارة:”رايس مبولحي أبهر العالم بأسره في ليلة للتاريخ.. نجوم ألمانيا عانوا الأمرين أمام الجدار الجزائري الحصين”.

ويُذكر أن مبولحي تألق أمام المانشافت في لقاء الدور ثمن النهائي من مونديال 2014 بالبرازيل.