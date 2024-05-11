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الرياضة

بالفيديو.. القائد بن ناصر هدافا مع ميلان أمام كالياري

بقلم عزيز طالبي
بالفيديو.. القائد بن ناصر هدافا مع ميلان أمام كالياري
بن ناصر
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سجل الدولي الجزائري اسماعيل بن ناصر هدفا جميلا في مباراة فريقه ميلان أمام نادي كالياري الجارية بملعب “سان سيرو”.

و بصم بن ناصر على الهدف الشخصي له في الدقيقة 35 من عمر الشوط الأول، كما افتتح باب التسجيل لفريقه في اللقاء الذي يعرف حمل بن ناصر قميص مكتوب على ظهره لقب والدته ” بن سحنون”.

كما شهد اللقاء دخول “الدينامو” أساسيا و حامل لشارة القيادة، ما يدل أن المعطيات تشير لبقائه خلال الموسم القادم في ناديه الايطالي.

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