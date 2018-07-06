بالفيديو..القابلات يرفضن مخطط إتباع النساء الحوامل

رفضت القابلات المخطط الخاص بالنساء الحوامل والمتلعق بفتح أرضية خاصة للنساء الحوامل في المؤسسات الإستشفائية.

وجاء هذا الرفض بعد إقرار وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات لهذا النظام الجديدفي شكل شبكة معلوماتية لمعرفة عدد الحوامل.

وتحدثت عقيلة غيروش، رئيسة الإتحاد الوطني للقابلات، أن هذا المخطط لايساير المنظمة الصحية في البلاد، لأن أمورا يمكن أن تحدث ولا تسير وفق المخطط.

وأشارت أن الإتحاد يطالب بمراجعة النظام الصحي لدى الخواص وخاصة في تداخل الصلاحيات بإتباع الحوامل لدى الأطباء العامون.

وأشارت المتحدثة أنّ هذا المخطط وإن طبق سيجعل الوزارة الوصية في صدام مع القابلات بهذا الخصوص.