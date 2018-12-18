بالفيديو.. القبض على جزائري ينتمي إلى تنظيم “داعش” بإسبانيا

أعلنت وزارة الداخلية الإسبانية، عن إلقاء القبض على جزائري يبلغ من العمر 36 سنة ينتمي إلى تنظيم “داعش” الإرهابي في فيتوريا، شمال البلاد.

وتبين من خلال التحقيقيات، أنه تمكن من صنع متفجرات وتجنيد وإستقطاب الشباب وإرسالهم إلى مناطق الصراع في سوريا ويشغل الجزائري منصب مدير المركز الثقافي الاسلامي في فيتوريا.

وتمت المداهمة في عملية أمنية مشتركة للشرطة الاسبانية مع أوروبول، للجزائري الذي كان محل متابعة دقيقة من طرف دوائر مكافحة الارهاب في اسبانيا.

وقالت التحقيقيات الأمنية، أنه كان يدير شبكة كبيرة ومتفرعة مستغلا منصبه لاكتساب نفوذ أكبر بين الجالية الإسلامية هناك ولتخصيص الموارد الاقتصادية التي يحصل عليها من التبرعات من أجل تدعيم الجماعات المسلحة في سوريا وتسهيل عودة بعضهم الى أوروبا.

ونجح الموقوف حسب التحقيقيات الأمنية، مرات عديدة في صنع متفجرات، بينما كان ينوي استخدام جزء من المساعدات الاجتماعية التي حصل عليها لتجنيد الشباب عبر الانترنت.

وتمت العملية الإستخباراتية، بالتعاون أيضا مع دوائر الاستعلام الرقمي في مقاطعة سان سيباستيان و فيتوريا، وأفضت الى التاكد من أنه وخلال السنوات الأربع الماضية قام المعتقل بالعديد من العمليات التي تهدف إلى تعزيز نشاط خلايا داعش وارسال مجندين الى مناطق الصراع وتيسير عودة بعضهم إلى أوروبا .

وحسب التحقيقات الأمنية، فقد استفاد المعتقل من منصبه كرئيس للمركز الثقافي الإسلامي، المعترف به من أجل إنشاء مدرسة لتعليم وتدريب الأطفال بينما باشر تنفيذ بعض أعمال التجنيد عن بعد.

ويواجه الجزائري الموقوف، تهما عديده متعلقة بالارهاب وهو ملف ثقيل جدا بيد المدعي العام للمحكمة الاسبانية .