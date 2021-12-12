بالفيديو.. القطرية للطيران تستعين بهدف بلايلي الأسطوري لومضاتها الإشهارية

يبدو أن الهدف الأسطوري الذي وقعه النجم الدولي الجزائري يوسف بلايلي أمام المغرب سيجوب العالم.

الحساب الرسمي لFIFA WORLD CUP على موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك” نشر فيديو لومضة إشهارية جديدة للقطرية للطيران.

واستعانت الأخيرة بهدف “بلايلي” الذي سجله سهرة أمس السبت في الومضة الإشهارية التي تُعبر عن قوة القطرية للطيران تحت شعار:”دعها تطير”.

وكان بلايلي قد وقع الهدف الثاني للخضر في مرمى أسود الأطلس بتسديدة من حوالي 40 مترا.