بالفيديو.. القطريون يتغنون بتتويج الجزائر والمساهمة في نجاح كأس العرب سابقا

كشفت الفيفا، اليوم الأربعاء، في بيان لها عبر الموقع الرسمي لها، عن اعتماد بطولة كأس العرب رسميا كبطولة دولية بشكل دوري وكل 4 سنوات.

وأعلنت عن استضافة قطر، للنسخ الثلاث المقبلة من البطولة أعوام 2025 و2029 و 2033. وهي الفرصة المواتية للجزائريين مجددا، لكتابة التاريخ مجددا.

كما استذكرت قنوات “الكأس” القطرية النسخة الماضية التي توج بها المنتخب الجزائري، على حساب منتخب تونس، في النهائي الذي جرى بالعاصمة الدوحة، وسط حضور جمهور جزائري غفير.

ونشرت قناة “الكأس” القطرية تتويج القائد ياسين براهيمي و رفقائه بالنسخة، الماضية،عبر فيديو قصير على الصفحة الرسمية لها على منصة “إكس”.