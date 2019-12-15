بالفيديو.. القطريون ينقلبون على بونجاح بشكل غير مسبوق!

تعرض الدولي الجزائري بغداد بونجاح، لإنتقادات شديدة اللهجة في قطر، بعد إقصاء ناديه السد على حساب مونتري الميكسيكي في الموندياليتو.

ولم يتقبل مُحللوا قناة الكأس، اللقطة التي قام بها مُهاجمهم، ببحثه عن ركلة جزاء رغم تواجده في وضعية سانحة للتهديف.

وكان أشد مُنتقدي إبن الباهية وهران، الإعلامي الشهير خالد جاسم، والذي غرّد قائلا :”سأصفق كثيرا لو يتم إستبعاد بغداد بونجاح”.

وصنعت لقطة رأس الحربة الحدث، بإعتباره مُتعودا على عدم التسرع في مثل تلك المواقف، مما يُفسر غضب القطريين الشديد منه.

يُذكر بأن عيال الذيب تعرضوا لإقصاء مُر، من كأس العالم للأندية بثلاثية لإثنين.