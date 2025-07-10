بالفيديو.. القهر يخرج المغاربة إلى الشارع والمخزن يطاردهم نحو الجبال

تعيش عدة مناطق وسط المملكة المغربية إحتجاجات عارمة بسبب التهميش وانعدام المرافق، الظروف التي أخرجت المغاربة إلى الشارع في مسيرات شارك فيها آلاف المواطنين المغاربة.

وأصدرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان - جهة بني ملال خنيفرة بياناً حول الاحتجاجات والمسيرات التي تشهدها الجهة مؤخراً، والتي عبرت من خلالها ساكنة عدة دواوير ومناطق عن مطالبها المشروعة في مواجهة التهميش والإقصاء المتواصل الذي تعانيه.

وأكدت الجمعية في بيانها على تضامنها الكامل واللامشروط مع جميع الأشكال الاحتجاجية السلمية، التي انطلقت بتاريخ 9 جويلية 2025 نحو ولاية بني ملال – خنيفرة مروراً بمقر عمالة أزيلال، احتجاجاً على غياب البنية التحتية الأساسية، من مسالك طرقية وصحية وتعليمية، إضافة إلى ضعف خدمات الاتصالات والإنترنت.

كما أدانت الجمعية بشدة التعاطي القمعي الذي تعرض له المحتجون من قبل سلطات إقليم أزيلال، والتي حاولت محاصرة المسيرة ومنعها من التقدم، ما اضطر المحتجين إلى سلوك طرق وعرة معرضة حياتهم للخطر، وخاصة مع وجود كبار في السن بينهم.

كما نددت الجمعية بالتعنيف الذي تعرض له المحتجون في دوار إيبغلان بدائرة لقباب بخنيفرة.

ودعت الجمعية السلطات المحلية إلى الجلوس على طاولة الحوار والاستماع إلى صوت المحتجين والعمل على تلبية مطالبهم العادلة والفورية، مشددة على ضرورة وضع حد لسياسة التهميش والإقصاء التي تعاني منها الجهة، رغم ثرواتها الفوسفاطية والطبيعية.

وختم البيان بتأكيد الجمعية على استعدادها للانخراط في كل الأشكال الاحتجاجية السلمية التضامنية مع المواطنين، في حال استمرار تجاهل مطالبهم، داعية إلى احترام حق التعبير السلمي وضمان حقوق الإنسان بالجهة.

وتظهر عدة فيديوهات نشرها مغاربة عبر عدة صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، مسيرات حاشدة، في عدة مناطق، خرج فيها المغاربة للمطالبة بحقوقهم، وهي المسيرات التي قوبلت بحصار أمني شديد، وملاحقة المحتجين عبر الجبال المحيطة بالمنطقة.