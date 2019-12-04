عاجل

بالفيديو.. الكاف تختار تصدي موساوي من بين الأفضل هذا الأسبوع

الرياضة
  • -
  • 0
بالفيديو.. الكاف تختار تصدي موساوي من بين الأفضل هذا الأسبوع
بقلم يونس رزيق

إختار موقع الإتحاد الإفريقي لكرة القدم على شبكة التواصل الإجتماعي تويتر أفضل التصديات لحراس المرمى في الجولة الأولى من دور المجموعات لمنافستي دوري الأبطال وكأس الإتحاد الإفريقي.

وإختارت الكاف تصدي حارس نادي بارادو “توفيق موساوي” أمام نادي سان بيدرو الإيفواري من بين أفضل لقطات الأسبوع.

وكان فريق بارادو قد عاد بتعادل ثمين أمام المُضيف “سان بيدرو” الإيفواري بملعب (فيليكس هوفوات بواني) والذي انتهى بالتعادل السلبي.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=736063

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2019

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com