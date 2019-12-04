بالفيديو.. الكاف تختار تصدي موساوي من بين الأفضل هذا الأسبوع

إختار موقع الإتحاد الإفريقي لكرة القدم على شبكة التواصل الإجتماعي تويتر أفضل التصديات لحراس المرمى في الجولة الأولى من دور المجموعات لمنافستي دوري الأبطال وكأس الإتحاد الإفريقي.
وإختارت الكاف تصدي حارس نادي بارادو “توفيق موساوي” أمام نادي سان بيدرو الإيفواري من بين أفضل لقطات الأسبوع.
وكان فريق بارادو قد عاد بتعادل ثمين أمام المُضيف “سان بيدرو” الإيفواري بملعب (فيليكس هوفوات بواني) والذي انتهى بالتعادل السلبي.
The goalkeepers were in 🔝 form in the #TotalCAFCC
Here are some of the stand out saves 🧤 pic.twitter.com/BJWWdVtebs
— CAF (@CAF_Online) December 4, 2019
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