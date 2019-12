بالفيديو.. الكاف تختار تصدي موساوي من بين الأفضل هذا الأسبوع

وإختارت الكاف تصدي حارس نادي بارادو “توفيق موساوي” أمام نادي سان بيدرو الإيفواري من بين أفضل لقطات الأسبوع.

وكان فريق بارادو قد عاد بتعادل ثمين أمام المُضيف “سان بيدرو” الإيفواري بملعب (فيليكس هوفوات بواني) والذي انتهى بالتعادل السلبي.

The goalkeepers were in 🔝 form in the #TotalCAFCC

Here are some of the stand out saves 🧤 pic.twitter.com/BJWWdVtebs

