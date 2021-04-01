بالفيديو.. “الكاف” تختار هدف بونجاح ضد بوتسوانا في قائمة الأجمل !

إختار الحساب الرسمي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم هدف بغداد بونجاح ضد بوتسوانا في قائمة أجمل أهداف الجولتين ال5 وال6 من تصفيات مُنافسة كأس أمم إفريقيا 2022 المُقررة بالكاميرون.

حساب “الكاف” على موقع التواصل الإجتماعي “تويتر” نشر فيديو أمسية اليوم الخميس جمع فيه أفضل أهداف المُنتخبات الإفريقية في الجولتين ال5 وال6.

من بين الأهداف التي تم اختيارها من الكاف الهدف الرابع للخضر ضد بوتسوانا الذي سجله مُهاجم السد القطري بعد تمريرة حاسمة من بلايلي.

وترك الحساب الرسمي للكاف الحرية للجمهور من أجل اختيار الهدف الذي يرونه الأفضل من بين جميع الأهداف التي سُجلت.