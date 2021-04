بالفيديو.. “الكاف” تختار هدف بونجاح ضد بوتسوانا في قائمة الأجمل !

حساب “الكاف” على موقع التواصل الإجتماعي “تويتر” نشر فيديو أمسية اليوم الخميس جمع فيه أفضل أهداف المُنتخبات الإفريقية في الجولتين ال5 وال6.

من بين الأهداف التي تم اختيارها من الكاف الهدف الرابع للخضر ضد بوتسوانا الذي سجله مُهاجم السد القطري بعد تمريرة حاسمة من بلايلي.

وترك الحساب الرسمي للكاف الحرية للجمهور من أجل اختيار الهدف الذي يرونه الأفضل من بين جميع الأهداف التي سُجلت.

📺 Enjoy the best goals from round 5 & 6 of #TotalAFCONQ2021 👇

Which one is your favorite? 🤔#TotalAFCON pic.twitter.com/iszCDZg6Yr

— CAF (@CAF_Online) April 1, 2021