بالفيديو.. الكاف ترشح بلايلي ومحرز لجائزة جديدة

وتصدر قائمة الكاف، الثنائي الدولي الجزائري، رياض محرز، لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي، ويوسف بلايلي، لاعب الأهلي السعودي.

واختارت “الكاف”، الهدف الذي سجله رياض محرز، في شباك منتخب نيجيريا، عن طريق مخالفة مباشرة، لينافس على جائزة أجمل هدف لسنة 2019.

ومن جهة أخرى، أختير هدف يوسف بلايلي، الذي سجله خلال نهائيات أمم إفريقيا 2019، في مرمى منتخب غينيا، للمنافسة على ذات الجائزة.

وإلى جانب لاعبي الخضر، تواجد كل من الجنوب إفريقي أماندا ماتاندي، والثنائي السنغالي عبد الله ديابي، ودودوهاي ديارا، والكونغولي إدريسا مبومبو، ضمن المرشحين لهذه الجائزة.

VOTE NOW! ⚽

Follow the link & pick your Goal of the Year! 🤩

🇲🇱 @diaby_abdoulay [@equipedumali]

🇿🇦 @Amanda_Mthandi [@BafanaBafana]

🇩🇿 @YBelaili [@LesVerts]

🇲🇱 @doudouhaidara04 [@equipedumali]

🔵 Idris Mbombo [@AlHilalOmdurman]

🇩🇿 @Mahrez22 [@LesVerts]

— CAF (@CAF_Online) December 19, 2019