بالفيديو.. الكاف تستذكر أجمل وأغلى هدف لمحرز مع الخضر

استذكر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “الكاف”، اليوم الإثنين، أحد أجمل واغلى أهداف الدولي الجزائري رياض محرز مع المنتخب الوطني.

وأعادة الكاف، عبر حسابها الرسمي على “تويتر”، نشر مقطع فيديو، لهدف محرز، في نصف نهائي كأس أمم إفريقيا 2019.

كما أرفق الاتحاد الإفريقي هذا الفيديو، بصور للطريقة التي احتفل بها قائد الخضر بهدفه هذا رفقة بقية زملائه، وتغريدة جاء فيها “لحظة تألق محرز”.

يذكر أن رياض محرز، سجل هدف قاتل في الدقائق الأخيرة من نصف نهائي كان 2019، في شباك منتخب نيجيريا، أهل من خلال الخضر للدور النهائي.