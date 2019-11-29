بالفيديو.. الكاف تستذكر أحد أجمل لقطات “كان 2019” بين بلماضي ومحرز

صنع المنتخب الوطني الجزائري، أجواء لا تنسى بملعب “القاهرة”، بعد تتويجهم بآخر طبعة من كأس إفريقيا للأمم “كان 2019”.

ونشر الحساب الرسمي للإتحاد الإفريقي لكرة القدم، عبر “تويتر”، واحد من أجمل هذه اللقطات، والتي جمعت الناخب الجزائري جمال بلماضي، بنجمه رياض محرز.

وعلق موقع “الكاف”، على هذه اللقطة، بتغريدة جاء فيها: “لحظة لن تنسى من ذاكرة إثنين من المرشحين لجائزة أفضل لاعب في إفريقيا، وأفضل مدرب في إفريقيا.