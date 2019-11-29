بالفيديو.. الكاف تستذكر أحد أجمل لقطات “كان 2019” بين بلماضي ومحرز

الرياضة
  • -
  • 0
بالفيديو.. الكاف تستذكر أحد أجمل لقطات “كان 2019” بين بلماضي ومحرز
بقلم كريم.تيغرمت

صنع المنتخب الوطني الجزائري، أجواء لا تنسى بملعب “القاهرة”، بعد تتويجهم بآخر طبعة من كأس إفريقيا للأمم “كان 2019”.

ونشر الحساب الرسمي للإتحاد الإفريقي لكرة القدم، عبر “تويتر”، واحد من أجمل هذه اللقطات، والتي جمعت الناخب الجزائري جمال بلماضي، بنجمه رياض محرز.

وعلق موقع “الكاف”، على هذه اللقطة، بتغريدة جاء فيها: “لحظة لن تنسى من ذاكرة إثنين من المرشحين لجائزة أفضل لاعب في إفريقيا، وأفضل مدرب في إفريقيا.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=733403

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2019

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com