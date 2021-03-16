بالفيديو.. “الكاف” تستذكر التتويج التاريخي لجيل ماجر

إستذكر اليوم الثلاثاء الحساب الرسمي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم التتويج التاريخي للمنتخب الوطني الجزائري سنة 1990.

حساب “الكاف” على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” نشر مُلخص نهائي كأس أمم إفريقيا 1990 الذي جمع زملاء رابح ماجر بالمنتخب النيجيري.

وأرفق الحساب الفيديو بعبارة:”في مثل هذا اليوم من سنة 1990 حقق المنتخب الوطني لقبه الأول في كأس أمم إفريقيا بعد هدف شريف أوجاني المذهل”.

وأضاف الحساب:”الخضر هزموا سوبر إيغلز نيجيريا في طريقهم إلى المجد!”.