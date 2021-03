بالفيديو.. “الكاف” تستذكر التتويج التاريخي لجيل ماجر

حساب “الكاف” على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” نشر مُلخص نهائي كأس أمم إفريقيا 1990 الذي جمع زملاء رابح ماجر بالمنتخب النيجيري.

وأرفق الحساب الفيديو بعبارة:”في مثل هذا اليوم من سنة 1990 حقق المنتخب الوطني لقبه الأول في كأس أمم إفريقيا بعد هدف شريف أوجاني المذهل”.

وأضاف الحساب:”الخضر هزموا سوبر إيغلز نيجيريا في طريقهم إلى المجد!”.

🗓️ 𝗢𝗡 𝗧𝗛𝗜𝗦 𝗗𝗔𝗬 in 1990@LesVerts 🇩🇿 claimed their first #TotalAFCON title after Chérif Oudjani’s incredible strike! ☄️

They defeated the Super Eagles of Nigeria 🇳🇬 on their way to glory! 👊 pic.twitter.com/xyR4SQj7my

