بالفيديو.. “الكاف” تستذكر المواجهة التاريخية بين الجزائر ومصر

استذكر اليوم الأربعاء الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، المواجهة التاريخية للمُنتخب الوطني أمام مصر في منافسة كأس أمم إفريقيا 2004.

حيث نشر الحساب الرسمي للكاف على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” فيديو لأهداف المواجهة التي جرت بملعب سوسة بتونس.

وأُرفق الفيديو بعبارة:”90 دقيقة لن تُمحى من تاريخ كأس الأمم الإفريقية.. عندما نجح منتخب الجزائر في الفوز على مصر بهدفين لهدف بنُسخة 2004″.

ووجه الحساب سؤال لمتابعيه:”من سجل في ذلك اللقاء؟”.