بالفيديو.. “الكاف” تستذكر المُباراة التاريخية للخضر في “الكان”

إستذكر الحساب الرسمي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم التأهل التاريخي للخضر والسنغال لنهائي كأس أمم إفريقيا 2019 التي جرت بمصر.

الحساب الرسمي للكاف على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” نشر فيديو لفرحة عناصر المنتخب الوطني الجزائري بالتأهل لنهائي “الكان” عقب الفوز على نيجيريا في الدور نصف النهائي.

وغرد حساب “الكاف”:”17 جويلية 2019.. في هذا اليوم المنتخب الجزائري تأهل لنهائي الكان لأول مرة منذ 1990.. السنغال أيضا لأول مرة منذ 2002″.