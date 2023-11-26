بالفيديو.. الكاف تستذكر تتويج المنتخب الوطني بكأس أمم إفريقيا 2019

استذكر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “الكاف”، اليوم الأحد، تتويج المنتخب الوطني، بكأس أمم إفريقيا لسنة 2019.

ونشرت “الكاف”، عبر حسابها الرسمي على منصة “X”، مقطع فيديو، تضمن كل الأهداف التي سجلها الخضر في مشوارهم ضمن نهائيات “كان 2019”.

وتأتي هذه الخرجة من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، قبل أيام معدودة، عن انطلاق نهائيات كأس أمم إفريقيا 2023، المقررة بساحل العاج.