بالفيديو.. الكاف تستذكر تتويج المنتخب الوطني بكأس أمم إفريقيا 2019
بقلم كريم تيغرمت
استذكر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “الكاف”، اليوم الأحد، تتويج المنتخب الوطني، بكأس أمم إفريقيا لسنة 2019.
ونشرت “الكاف”، عبر حسابها الرسمي على منصة “X”، مقطع فيديو، تضمن كل الأهداف التي سجلها الخضر في مشوارهم ضمن نهائيات “كان 2019”.
وتأتي هذه الخرجة من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، قبل أيام معدودة، عن انطلاق نهائيات كأس أمم إفريقيا 2023، المقررة بساحل العاج.
The 2019 #TotalEnergiesAFCON Champs! 🏆
Here are Algeria’s all goals during the competition. 👀 pic.twitter.com/ykDoFZGmbV
— CAF (@CAF_Online) November 26, 2023
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