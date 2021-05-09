بالفيديو.. “الكاف” تستذكر هدف بلايلي واحتفاله الشهير في الكان

الرياضة
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بالفيديو.. “الكاف” تستذكر هدف بلايلي واحتفاله الشهير في الكان صورة مركبة
بقلم حواز عبد النور

إستذكر الحساب الرسمي للكاف الأحد هدف يوسف بلايلي واحتفاله الشهير ضد غينيا في مُنافسة كأس أمم إفريقيا 2019.

حساب “الاتحاد الافريقي لكرة القدم” على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” نشر فيديو لاحتفال بلايلي بهدفه ضد غينيا رفقة  زميله بغداد بونجاح.

وأرفق الحساب الفيديو بعبارة:”هدف مميز واحتفال مميز.. هذا ما قام به يوسف البلايلي في مباراة دور الـ16 أمام غينيا”.


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