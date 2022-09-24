بالفيديو.. الكاف تستذكر هدف محرز الأول في كأس إفريقيا

نشر الإتحاد الإفريقي لكرة القدم الكاف اليوم فيديو للهدف الأول للدولي الجزائري رياض محرز مع الخضر في كأس امم افريقيا.

كما عنونت الكاف فيديو الهدف الجميل لـ “الفنان”: “بهذه الطريقة الرائعة سجل رياض محرز أول أهدافه رفقة منتخب الجزائر في كأس الأمم الإفريقية بمرمى السنغال”.

ووضعت إيموجي لـ “الفنك” الذي يرمز للقميص الجزائري.

واستفسرت صفحة الكاف المتتعبين عن الفترة التي سجّل فيها رياض هدفه الأول في كأس افريقيا أمام السنغال.