بالفيديو.. الكاف تستذكر وتتغنى بالأجواء التي صنعها أنصار الخضر في “كان 2019”

الرياضة
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بالفيديو.. الكاف تستذكر وتتغنى بالأجواء التي صنعها أنصار الخضر في “كان 2019”
بقلم كريم.تيغرمت

استذكر الإتحاد الإفريقي لكرة القدم “الكاف”، الأجواء الخيالية التي صنعها أنصار المنتخب الجزائري في نهائي أمم إفريقيا 2019 بمصر، مشيرا لدورهم الكبير في حصد الخضر للتاج الإفريقي.

ونشر الحساب الرسمي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم، مقطع فيديو، يظهر من خلاله الأجواء التي صنعها أنصار الخضر، في مدرجات ملعب القاهرة الدولي، وعنونه بعبارة “فرحة، احتفال، ورقص”.

وعلق الإتحاد الإفريقي، على هذه الأجواء، “الجماهير الجزائرية تحتفل في ملعب القاهرة الدولي، بتتويج محاربي الصحراء، بكأس أمم إفريقيا 2019”.

يذكر أن ملعب القاهرة الدولي، شهد إنزال غير مسبوق للجماهير الجزائرية، التي ساهمت في تتويج الخضر، بالتاج القاري، بعد فوزهم في المباراة النهائية بـ1-0، على حساب منتخب السنغال.


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