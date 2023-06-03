بالفيديو.. “الكاف” تستعرض انطباعات أنصار الاتحاد قبل النهائي

أبرز الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “الكاف”، مدى عشق انصار اتحاد العاصمة لفريقهم، قبل نهائي كأس الكونفيدرالية الذي سيجمعهم بنادي يونغ أفريكا.

ونشرت “الكاف” عبر حسابها الرسمي على “تويتر”، مقطع فيديو، نقلت من خلاله تصريحات بعض انصار اتحاد العاصمة.

كما أظهر هذا الفيديو، الأجواء الاحتفالية التي تشهدها شوارع العاصمة، قبل ساعات قليلة عن نهائي كأس الكونفيدرالية.

يذكر أن اتحاد العاصمة، يستضيف سهرة اليوم السبت، بملعب “5 جويلية”، فريق يونغ أفريكا، برسم لقاء العودة من نهائي كأس الكاف.