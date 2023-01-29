بالفيديو.. الكاف تستعرض فنيات قندوسي وتصفه بـ “الرائع”

نشر الإتحاد الإفريقي لكرة القدم عبر الصفحة الرسمية لـ “دوري أبطال إفريقيا وكأس الكنفيدرالية” أبرز العروض الفنية للاعب المنتخب المحلي أحمد قندوسي.

وعنونت الكاف منشورها بـ “لاعب من طراز رفيع.. أداء رائع قدمه أحمد قندوسي مع وفاق سطيف في دوري أبطال إفريقيا”.

وكان قندوسي قد شارك في عدد من المباريات القوية في المنافسة الإفريقية رفقة ناديه وفاق سطيف الذي شكر إدارته وأنصاره. بعد الإمضاء على عقده مع الأهلي المصري.

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