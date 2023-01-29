بالفيديو.. الكاف تستعرض فنيات قندوسي وتصفه بـ “الرائع”
بقلم عزيز طالبي
نشر الإتحاد الإفريقي لكرة القدم عبر الصفحة الرسمية لـ “دوري أبطال إفريقيا وكأس الكنفيدرالية” أبرز العروض الفنية للاعب المنتخب المحلي أحمد قندوسي.
وعنونت الكاف منشورها بـ “لاعب من طراز رفيع.. أداء رائع قدمه أحمد قندوسي مع وفاق سطيف في دوري أبطال إفريقيا”.
وكان قندوسي قد شارك في عدد من المباريات القوية في المنافسة الإفريقية رفقة ناديه وفاق سطيف الذي شكر إدارته وأنصاره. بعد الإمضاء على عقده مع الأهلي المصري.
لاعب من طراز رفيع! 💫
أداء رائع قدمه أحمد قندوسي مع وفاق سطيف في دوري أبطال إفريقيا! 🔥#TotalEnergiesCAFCL | @essetifienne pic.twitter.com/Bnoz9poY8a
— دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية 🏆 (@CAFCLCC_ar) January 28, 2023
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