بالفيديو.. الكاف تشيد بمردود سليماني في مواجه زامبيا

ونشرت الكاف، تغريدة عبر حسابها الرسمي على “تويتر”، أرفقتها بمقطع فيديو، تشيد من خلالها بمردود سليماني.

وجاء في تغريدة “الكاف”: “مردود إسلام سليماني، في مواجهة منتخب زامبيا، كان رائعا”.

وذكّر الحساب الرسمي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم: “مهاجم الخضر، سجل هدفين في هذه المباراة، ومنح تمريرة حاسمة”.

Islam Slimani’s performance vs. Zambia was IMPRESSIVE 🤩

🇩🇿 @LesVerts’ striker found the net twice and assisted once. 👌#TotalAFCONQ2021 | @slimaniislam pic.twitter.com/aL1jV77nJe

— CAF (@CAF_Online) March 26, 2021