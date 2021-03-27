بالفيديو.. الكاف تشيد بمردود سليماني في مواجه زامبيا

الرياضة
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بالفيديو.. الكاف تشيد بمردود سليماني في مواجه زامبيا
بقلم كريم.تيغرمت

أشاد الإتحاد الإفريقي لكرة القدم، بمهاجم المنتخب الوطني، إسلام سليماني نظير مردوده في مواجهة منتخب زامبيا.

ونشرت الكاف، تغريدة عبر حسابها الرسمي على “تويتر”، أرفقتها بمقطع فيديو، تشيد من خلالها بمردود سليماني.

وجاء في تغريدة “الكاف”: “مردود إسلام سليماني، في مواجهة منتخب زامبيا، كان رائعا”.

وذكّر الحساب الرسمي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم: “مهاجم الخضر، سجل هدفين في هذه المباراة، ومنح تمريرة حاسمة”.


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