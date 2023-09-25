بالفيديو.. الكاف تشيد بمشوار الخضر في تصفيات “كان 2023”

أشاد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “الكاف”، اليوم الإثنين، بمشوار المنتخب الوطني، في التصفيات المؤهلة لنهائيات أمم إفريقيا 2023.

ونشر الحساب الرسمي للكاف، على “تويتر”، تغريدة جاء فيها: “المنتخب الجزائري حصد 16 نقطة من أصل 18 نقطة متاحة.. مشوار مجيد نحو نهائيات امم إفريقيا 2023″.

كما أرفق الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، هذه التغريدة، بمقطع فيديو، ضم بعض أجما اللقطات التي صنعها الخضر في هذه التصفيات”.

يذكر أن المنتخب الوطني تأهل لنهائيات “كان 2023″، بعد فوزه في كل مبارياته ضمن هذه التصفيات، باستثاء مباراة العودة أمام تنزانيا، أين اكتفى بالتعادل السلبي.