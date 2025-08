بالفيديو.. “الكاف” تشيد بهدف محليي الخضر في شباك أوغندا

حظي آداء المنتخب الوطني للمحليين، في اول مباراة لهم ضمن بطولة “الشان”، في مواجهة اوغندا، باعجاب الجميع، بما فيهم هيئة “الكاف”.

وأبدت “الكاف”، اعجابها الكبير بالهدف الثالث للمنتخب الوطني للمحليين، والذي سجله بيازيد، في شباك منتخب أوغندا، باعادة عرضه عبر حسابها الرسمي على منصة “X”.

كما أرفقت “الكاف” هدا الفيديو بتعليق جاء فيه: “أعد تشغيله، ثم أعد تشغيله مرة أخرى، ما أجمل هذا الهدف”.

يذكر أن المنتخب الوطني للمحليين، فاز في اول خرجة له ضمن بطولة “الشان”، بثلاثية نظيفة، على حساب منتخب اوغندا.

Replay it. Then replay it again. That’s how beautiful this goal is. 😮‍💨🇩🇿

— CAF_Online (@CAF_Online) August 5, 2025