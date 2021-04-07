بالفيديو.. “الكاف” تعترف بقوة الخضر وتُرشحهم للتتويج بالنجمة الثالثة

إعترف سهرة اليوم الأربعاء الحساب الرسمي للكاف بقوة المنتخب الوطني بعد وصوله ل24 مُباراة دون هزيمة تحت إشراف الناخب الوطني جمال بلماضي.

حساب “الكاف” على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” نشر فيديو لجميع أهداف الخضر خلال تصفيات كأس أمم إفريقيا 2022 المُقررة بالكاميرون.

وأرفق الحساب الفيديو بعبارة:”منتخب الجزائر عاقدٌ العزم على الدفاع عن لقبه في كأس الأمم الإفريقية.. 6 مباريات، ولا هزيمة، 19 هدفًا”.

وأضاف الحساب:”الثعالب كشرت عن أنيابها في مشوار تصفيات كأس الأمم الإفريقية”.