بالفيديو.. “الكاف” تعترف لمحرز:”أنت ظاهرة”

الرياضة
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بالفيديو.. “الكاف” تعترف لمحرز:”أنت ظاهرة” صورة مركبة
بقلم حواز عبد النور

هنأت “الكاف” النجم الدولي الجزائري “رياض محرز” بعيد ميلاده ال29 كما وصفته بالظاهرة في اعتراف صريح من أعلى هيئة كروية في القارة السمراء.

الحساب الرسمي للإتحاد الافريقي لكرة القدم على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” نشر اليوم الجمعة فيديو لهدف محرز التاريخي ضد نيجيريا.

وأُرفق الفيديو بعبارة:”عيد ميلاد سعيد للظاهرة الجزائرية “رياض محرز”، لقد قاد المنتخب الوطني الجزائري للتتويج بكأس أمم إفريقيا للمرة الثانية في تاريخه بمصر”.


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