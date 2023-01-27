بالفيديو.. الكاف تعثر على مناصرة المنتخب الوطني التي صنعت الحدث

أعلن الإتحاد الإفريقي لكرة القدم (الكاف)، عن عثوره على منصار المنتخب الوطني التي صنعت الحدث بمدرجات ملعب “ميلود هدفي” بوهران.

ونشرت الكاف، مقطع فيديو، عبر صفحتها الرسمية على “تويتر”، أكدت من خلاله عضورها على مناصرة الخضر.

كما أبدت الطفلة الصغيرة سعادتها بالدعوة التي حظيت بها من الكاف، للتواجد بملعب “نيلسون مانديلا” بالعاصمة.

وكانت الكاف في وقت سابق، قد طالبت الجماهير الجزائرية بمساعدتها في ايجاد هذه المناصرة الصغيرة لمكافئتها نظير الأجواء التي ضنعتها بملعب “ميلود هدفي”.