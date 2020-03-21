بالفيديو.. الكاف تعلن عن تأجيل كل المسابقات الرياضية

أكد رئيس الإتحاد الإفريقي لكرة القدم، أحمد أحمد، عن تأجيل جميع المسابقات الرياضية، بما في ذلك التصفيات المؤهلة لنهائيات أمم إفريقيا 2021.

وقال أحمد أحمد في تصريحاته برسالة مسجلة: “لقد أصدرنا قرارًا بأن يعمل كافة عناصر الاتحاد الإفريقي من المنزل حتى نهاية شهر مارس.”

وتابع: “أدرك مدى احباط جماهير كرة القدم في الوقت الحالي، لكن سلامة اللاعبين، والأجهزة وكافة عناصر اللعبة وقبلهم الجماهير أولوية أولى بالنسبة لنا.”

وأضاف: “تلك الكارثة سوف تسجل في كتب التاريخ، وهي معركة تشارك فيها كل أمة، وأتمنى أن تتمكن إفريقيا من تجاوزها بشكل ناجح”.

وواصل: “نحن على تواصل دائم مع منظمة الصحة العالمية، الاتحاد الدولي لكرة القدم، والاتحادات الأخرى والحكومات وكل الشركاء، وأحب أن أشكر الأساطير على المشاركة في الحملات المختلفة من أجل توعية الجماهير”.