بالفيديو.. “الكاف” تكشف طريقة احتفال أحد مناصري شبيبة القبائل بتأهل الفريق

وأظهر مقطع الفيديو، الذي نشرته الكاف غبر حسابها الرسمي على “تويتر”، ردة فعل شيخ، من أنصار الكناري، بعد تأهل الفريق لدور المجموعات من كأس الكاف.

وأرفق موقع “الكاف”، هذا الفيديو، بتغريدة جاء فيها: “الشعور الذي يصاحب التأهل لدور المجموعات من منافسة كأس الكاف”.

وحظي هذا الفيديو، بتفاعل كبير من رواد مواقع التواصل الإجتماعي، من خلال الإعجاب، والتعليقات.

That #TotalCAFCC qualification feeling! 🤩@jsk_tweet fan loyal Ahdaz was filled with emotions after JS Kabylie grabbed their ticket to the group stage 💛🇩🇿 pic.twitter.com/v7XazHHLVv

— Total CAFCL – Total CAFCC 🏆 (@CAFCLCC) February 25, 2021