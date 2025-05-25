بالفيديو.. “الكاف” تكشف عن التصميم الجديد لكأس الكونفيدرالية

كشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، “الطاف”، اليوم الأحد، عن التصميم الجديد لمجسم كأس الكونفيدرالية.

ونشرت الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، عبر حسابه الرسمي على منصة “X”، مقطع فيديو، استظهر من خلاله المشجم الجديد لكأس الكونفيدرالية.

وأبرز الفيديو، محافظة “الكاف” على الشكل العام للكأس، مع اضفاء عليها شكل انسيابي في القاعدة، ولمسة جديدة، باللون الذهبي.

وتأتي هذه الخطوة من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “الكاف”، بعد كشفه الأسبيوع الماضي، عن الشكل الجديد لمجسم كأس رابطة أبطال إفريقيا.