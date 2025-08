بالفيديو.. “الكاف” تكشف مجسم الكأس الجديدة لبطولة “الشان”

قبل ساعات قليلة عن الانطلاق الرسمي لبطولة أمم إفريقيا للمحليين “الشان”، كشفت “الكاف”، اليوم الجمعة، عن مجسم الكأس الجديدة لهذه المنافسة.

ونشرت “الكاف” اليوم الجمعة، عبر حسابها الرسمي على منصة “X”، مقطع فيديو، كشفت من خلاله كأس “الشان” بتصميمها الجديد.

كما تميز المجسم الجديد لهذه الكأس، بتصميم عصري، وأنيق، تم المزج فيه بين عناصر من الذهب، والفضة، بالإضافة لشكل كروي تتوسطه خريطة القارة السمراء.

وسيكون المنتخب الوطني، من بين المنتخبات التي ستنافس على هذه البطولة، المقرر اجراؤها في كل من كينيا، تنزانيا، وأوغندا، من 2 إلى 30 أوت الجاري.

🤩🤩✨Football Royalty, Victor Wanyama🇰🇪Denis Onyango🇺🇬 and Mrisho Ngasa🇹🇿 unite for the epic reveal of the TotalEnergies CAF African Nations Championship (CHAN), PAMOJA 2024 Trophy.🏆

The new trophy is more than silver and gold. It’s a symbol of passion, unity, and African… pic.twitter.com/5KdcMV1PUD

— CAF Media (@CAF_Media) August 1, 2025