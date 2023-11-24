بالفيديو.. “الكاف” تهنئ بونجاح وتستذكر هدفه في نهائي “كان 2019”
بقلم كريم تيغرمت
وجّه الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “اليوم” الجمعة، تهانيها، للدولي الجزائري بغداد بونجاح، لاعب السد القطري، بمناسبة خاصة.
وكتب الاتحاد الإفريقي لكرة القدم عبر حسابه الرسمي على منصة “X”: “عيد ميلاد سعيد للمهاجم بغداد بونجاح”.
كما أضاف حساب الكاف: “لا يمكن ايقافه.. هكذا سجل هدف الخصر في نهائي كأس أمم إفريقيا 2019”.
وأرفق الحساب الرسمي للاتحاد الإفريقي الكرة القدم، هذا المنشور، بمقطع فيديو، للهدف الذي سجله بغداد بونجاح في نهائي “كان 2019″، والذي أهدى من خلاله اللقب للجزائر.
💥 𝓤𝓝𝓢𝓣𝓞𝓟𝓟𝓐𝓑𝓛𝓔 💥
Happy Birthday to the Desert Foxes’ lethal striker Baghdad Bounedjah. 🦊🇩🇿
That’s how he secured #TotalEnergiesAFCON galore for @LesVerts back in 2019! 🚀 pic.twitter.com/YBDxyBZDVX
— CAF (@CAF_Online) November 24, 2023
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