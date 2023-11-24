بالفيديو.. “الكاف” تهنئ بونجاح وتستذكر هدفه في نهائي “كان 2019”

وجّه الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “اليوم” الجمعة، تهانيها، للدولي الجزائري بغداد بونجاح، لاعب السد القطري، بمناسبة خاصة.

وكتب الاتحاد الإفريقي لكرة القدم عبر حسابه الرسمي على منصة “X”: “عيد ميلاد سعيد للمهاجم بغداد بونجاح”.

كما أضاف حساب الكاف: “لا يمكن ايقافه.. هكذا سجل هدف الخصر في نهائي كأس أمم إفريقيا 2019”.

وأرفق الحساب الرسمي للاتحاد الإفريقي الكرة القدم، هذا المنشور، بمقطع فيديو، للهدف الذي سجله بغداد بونجاح في نهائي “كان 2019″، والذي أهدى من خلاله اللقب للجزائر.