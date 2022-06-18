بالفيديو.. الكاف تهنئ هداف الخضر إسلام سليماني

وجّه الإتحاد الإفريقي لكرة القدم “الكاف”، اليوم السبت تهانيه للدولي الجزائري وهداف الخضر إسلام سليماني.

ونشر الحساب الرسمي للكاف على “تويتر” تغريدة، هنأ من خلالها سليماني، بمناسبة عيد ميلاده، وبلوغه عامه الـ34.

كما جاء في تغريدة الكاف التي هنأ من خلالها هداف الخضر : “هداف الخضر الموهوب.. عيد ميلاد سعيد اسلام سليماني”.

وأرفقت الكاف، هذه التغريدة بمقطع فيديو، ضم مجموعة من أبرز الأهداف التي بصم عليها بقميص المنتخب الوطني.