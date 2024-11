بالفيديو.. “الكاف” توجه رسالة تهنئة لبغداد بونجاح

تلقى الدولي الجزائري بغداد بونجاح، نجم نادي الشمال القطري، اليوم الأحد، رسالة تهنئة خاصة، من الإتحاد الإفريقي لكرة القدم “الكاف”.

ونشرت “الكاف”، رسالة، عبر حساب الرسمي على منصة “X”، موجهة لبونجاح، بمناسبة ذكرى عيد ميلاده.

وجاء في رسالة “الكاف”: “نتمنى عيد ميلاد سعيد، للماكينة التهديفية الجزائرية، وبطل كأس أمم افريقيا 2019، بغداد بونجاح”.

وأرفقت “الكاف”، هذه الرسالة، بمقطع فيديو، تضمن الهدف الذي سجله بغداد بونجاح، في نهائي كأس أمم إفريقيا 2019، والذي أهدى من خلاله اللقب الثاني للخضر.

Wishing a very happy birthday to Algerian goal-scoring machine and 2019 #TotalEnergiesAFCON champion, Baghdad Bounedjah! 🎂🇩🇿 pic.twitter.com/HKvFL6KFNA

— CAF_Online (@CAF_Online) November 24, 2024