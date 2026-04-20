بالفيديو.. “الكاف” تُشيد بأداء بن بوط في نصف نهائي كأس الكونفدرالية

حظي حارس مرمى اتحاد العاصمة، أسامة بن بوط، باشادة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، نظير تألقه في مباراة العودة من نصف نهائي كأس الكونفدرالية.

ونشرت “الكاف”، عبر حسابها الرسمي على منصة “X”، مقطع فيديو، لبن بوط، أين تألق في تصديه لإحدى المحاولات الخطيرة.

كما أرفق الاتحاد الافريقي لكرة القدم، هذا الفيديو، بتعليق جاء فيه: “ما هذا التصدي الرائع يا بن بوط “.

يذكر أن أسامة بن بوط، كانت له مساهمة كبيرة، في تحقيق فريقه اتحاد العاصمة، أمس الأحد، التأهل لنهائي كأس الكونفدرالية، على حساب فريق أولمبيك أسفي.