بالفيديو.. “الكاف” تُشيد ببلايلي وتصفه بالممتع !

آشاد الحساب الرسمي للاتحاد الافريقي لكرة القدم “الكاف”، على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” بيوسف بلايلي.

حيث نشر الحساب فيديو لأهم المراوغات واللقطات التي قام بها لاعب ستاد بريست 29 الفرنسي بقميص الخضر.

كما أرفق الحساب الفيديو بعبارة:”الكرة بين قدميه مُتعة تسُر الناظرين”.

كما تسائل الحساب:”هل ينجح يوسف بلايلي نجم منتخب الجزائر في الصعود رفقة ثعالب الصحراء لكأس العالم القادمة”.