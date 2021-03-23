بالفيديو.. “الكاف” تُشيد بمُدافع مولودية الجزائر “معاذ حداد”

الرياضة
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بالفيديو.. “الكاف” تُشيد بمُدافع مولودية الجزائر “معاذ حداد” صورة مركبة
بقلم حواز عبد النور

آشاد الحساب الرسمي لمُنافسة كأس دوري أبطال إفريقيا بمُدافع فريق مولودية الجزائر “معاذ حداد”.

حساب “التشامبيانزليغ” على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” نشر اليوم الثلاثاء فيديو لأبرز تدخلات حداد في مُباريات النسخة الحالية.

وأكد الحساب أن حداد تواجد 4 مرات في التشكيلة المثالية كما ساهم في المحافظة على نظافة شباك العميد في 3 لقاءات من أصل 4 مباريات في دور المجموعات.

وأضاف الحساب أن اكتشاف الموسم الحالي منح الصلابة لدفاع مولودية الجزائر الذي يقترب من التأهل لربع النهائي.


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