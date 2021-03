بالفيديو.. “الكاف” تُشيد بمُدافع مولودية الجزائر “معاذ حداد”

حساب “التشامبيانزليغ” على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” نشر اليوم الثلاثاء فيديو لأبرز تدخلات حداد في مُباريات النسخة الحالية.

وأكد الحساب أن حداد تواجد 4 مرات في التشكيلة المثالية كما ساهم في المحافظة على نظافة شباك العميد في 3 لقاءات من أصل 4 مباريات في دور المجموعات.

وأضاف الحساب أن اكتشاف الموسم الحالي منح الصلابة لدفاع مولودية الجزائر الذي يقترب من التأهل لربع النهائي.

4x Best XI. ✅

3 clean sheets. ✅

Solid defense from MC Alger's Mouad Hadded in the #TotalCAFCL so far! 🔥 pic.twitter.com/2EmxSbjESx

— Total CAFCL – Total CAFCC 🏆 (@CAFCLCC) March 23, 2021