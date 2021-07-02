بالفيديو.. “الكاف” تُشيد بنجم شبيبة القبائل

آشاد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “الكاف” بنجم فريق شبيبة القبائل “رضا بن سايح” عقب تألقه هذا الموسم مع الكناري في منافسة كأس الكونفيدرالية الإفريقية لكرة القدم.

الحساب الرسمي للكاف على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” نشر اليوم فيديو لأفضل ما قدمه لاعب فريق شبيبة بجاية السابق، حيث سجل ثلاثة أهداف وقدم تمريرة حاسمة في النسخة الحالية من كأس الكاف وهو ما سمح لشبيبة القبائل بالوصول للنهائي المُقرر يوم 10 جويلية المُقبل ضد الرجاء البيضاوي المغربي بملعب الصداقة بالعاصمة البنينية “كوتونو”.

وأرفق الحساب الفيديو بعبارة:”3 أهداف وتمريرة حاسمة واحدة.. حقق رضا بن سايح أكبر عدد من المُساهمات في أهداف فريقه شبيبة القبائل هذا الموسم في كأس الكونفيدرالية الإفريقية لكرة القدم”.