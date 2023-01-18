بالفيديو.. “الكاف” يرمي الورود على مزيان بعد تألقه في الشان

أثنى الاتحاد الافريقي لكرة القدم على نجم المنتخب الوطني للاعبين المحليين، عبد الرحمن مزيان، بعد تألقه الكبير.

حيث نشر الحساب الرسمي لمنافسة كأس إفريقيا للاعبين المحليين المُقامة بالجزائر فيديو لأفضل ماقدمه “مزيان” في مواجهتي ليبيا وإثيوبيا.

كما أرفق حساب “الشان” على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” الفيديو بعبارة:”مزيان يا عبد الرحمن ! اسمًا وصفةً”.

قبل أن يُضيف الحساب:”أداء رائع يُقدمه الجناح الجزائري رفقة الثعالب في شان 2022″.