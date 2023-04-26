بالفيديو.. “الكاف” يستذكر ريمونتادا الخضر أمام كوت ديفوار في “كان 2010”

استذكر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “الكاف”، المباراة الكبيرة التي بضم عليها الخضر. في ربع نهائي أمم إفريقيا 2010، امام منتخب كوت ديفوار.

ونشرت “الكاف”، عبر حسابها الرسمي على تويتر، ملخض مباراة المنتخب الوطني أمام كوت ديفوار، برسم ربع نهائي “كان 2010”.

كما أرفق هذا الفيديو، بتغريدة جاء فيها: “عودة إلى الماضي.. عندما نجحت الجزائر في العودة بطريقة مثيرة أمام كوت ديفوار في ربع نهائي كأس الأمم الإفريقية 2010”.

يذكرأن المنتخب الوطني، حقق “الريمونتادا أمم كوت ديفوار، في ربع نهائي كان 2010، وفاز في هذا اللقاء بنتيجة (3-2) من تسجيل كل من مطمور، بوقرة، وفاهم بوعزة.