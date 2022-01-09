بالفيديو.. الكاميرونيون يبدون مساندتهم للمنتخب الجزائري في “الكان”

أبدت الجماهير الكاميرونية، عن مساندتها للمنتخب الوطني، خلال كأس أمم إفريقيا 2021، المقرر انطلاقها اليوم الأحد.

ورصد مبعوث “النهار”، آراء الكاميرونيين، أين أكدوا حبهم للجزائر، ومنتخبها الوطني، ودعمهم لرفقاء محرز في هذه الكان.

كما عبر مواطن كاميروني آخر، عن تحسمه لأول مباراة سيخوضها المنتخب الوطني في هذه الكان، مؤكدا عزمه على متابعتها.

في حين يشهد محيط الفندق الذي يتواجد فيه المنتخب الوطني بالكاميرون، حركية كبيرة من المعجبين، الذين يأملون في ملاقات نجوم الخضر.

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ويجري لاعبو المنتخب الوطني مساء اليوم حصة تدريبية بداية من الساعة الثالثة بالتوقيت المحلي بقيادة الناخب الوطني جمال بلماضي.

و ستجرى اليوم أوّل حصة تدريبية لأشبال بلماضي بملحق ملعب “جابوما” الذي سيلعب به اللقاء المرتقب. بعد غد أمام منتخب سيراليون في إفتتاح مباريات “محاربي الصحراء”.

كما كشف الإتحاد الجزائري لكرة القدم أن مهندس التتويج بـ”كان” مصر سيكون على موعد اليوم مع معاينة لاعبي منتخب سيراليون. عن طريق “جلسة فيديو”. وهو الأمر الذي سيدخل القائد رياض محرز وزملائه في اجواء المباراة ولو بشكل نظري.

يذكر. أن الفاف أعلنت عن برنامج اليوم. عندما أكّدت أن اللقاء جرى بين مسؤولي الكاف و اللاعبون والجهاز الفني صباح اليوم على الـ 10:00 سا. فيما إلتقى أعضاء الطبي والإداري والإعلامي فيما بينهم على الـ 11:00 سا.

واتخذ الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، مجموعة من القرارات التي سيتم اعتمادها في “كان” الكاميرون 2021 المقرر انطلاقها اليوم الأحد.

وقرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، السماح للمنتخبات المشاركة في “كان” الكاميرون، بإجراء خمسة تغييرات كحد أقصى في كل مباراة.