بالفيديو.. “الكرانتيكا” لأطفال المتسوقين بسوق القصب بوهران

أمين، شاب من وهران، أخذ من محل متواضع بمدخل سوق القصب بالمدينة الجديدة مكانا لتحضير وبيع الكرانتيكا أشهر اكلة شعبية وافضلها لدى الزوالية من محدودي الدخل.

وإن كانت الأكلة لا تعرف رواجا بالباهية خلال شهر رمضان، فالشاب أمين استغل توافد العائلات على سوق القصب لاقتناء ألبسة العيد لبيع طبق الكرانتيكا لأبنائهم المرافقين لهم.

وهذا أمام عدم توفر محلات الاكل الخفيف، حيث قال أنه ينشط في المجال منذ 5 سنوات وتعود على بيعها حتى بشهر رمضان لفئة الأطفال المرافقين لأوليائهم بغرض التسوق بسعر هو في متناول الجميع لا يتجاوز 20 دج للساندويتش والمسكين ياكل باطل.