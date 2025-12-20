بالفيديو.. الكشف عن أرقام لاعبي “الخضر” في الـ”كان”

كشفت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم “فاف” عن أرقام لاعبي المنتخب الوطني، في منافسة كأس أمم إفريقيا، المقرر انطلاقها غدا الأحد.

وحلت العناصر الوطنية أمس الجمعة، بالأراضي المغربية، تحسبا للمشاركة في الـ”كان”. والتي سيستهلها المنتخب هذا الأربعاء، بمواجهة السودان.

وفي فيديو نشرته عبر الحساب الرسمي للمنتخب الوطني. كشفت “الفاف” عن أرقام اللاعبين الـ 28 المعنيين بالمنافسة القارية. حيث حافظت بعض العناصر على رقمها، على غرار محرز وبن سبعيني وعمورة وعطال والبقية.

بينما تنازلت أخرى عن رقمها لصالح أسماء أخرى، في صورة ابراهيم مازة. الذي تنازل على الرقم 10 لفائدة زميله العائد بعد غياب طويل اسماعيل بن ناصر.

وجاءت أرقام لاعبي “الخضر” على النحو التالي:

1 أنتوني ماندريا

2 عيسى ماندي

3 مهدي دورفال

4 محمد أمين توقاي

5 زين الدين بلعيد

6 رامز زروقي

7 رياض محرز

8 حيماد عبدلي

9 بغداد بونجاح

10 اسماعيل بن ناصر

11 أنيس حاج موسى

12 منصف بقرار

13 خوان حجام

14 هشام بوداوي

15 ريان آين نوري

16 أسامة بن بوط

17 فارس شايبي

18 محمد أمين عمورة

19 آدم زرقان

20 يوسف عطال

21 رامي بن سبعيني

22 ابراهيم مازة

23 لوكا زيدان

24 ايلان قبال

25 رفيق بلغالي

26 سمير شرقي

27 عادل بولبينة

28 رضوان بركان