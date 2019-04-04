بالفيديو.. الكويت تتلف أكبر كمية مخدرات في تاريخها

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بالفيديو.. الكويت تتلف أكبر كمية مخدرات في تاريخها
بقلم نادية بن طاهر

صرحت وزراة العدل الكويتية، أنها قامت بإتلاف أكبر كمية من المخدرات في تاريخها، عبر منشور في تويتر.

وتقدر كمية هذه المواد المخدرة -حسب نفس المنشور-، بـحوالي 19 طن، ما قيمته 380 مليون دينار كويتي “مليار و200 مليون دولار”.

ونشرت وزارة العدل، مقطع فيديو يتضمن صورا من المواد المخدرة، وعملية إتلافها من قبل المعنيين.


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