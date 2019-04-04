بالفيديو.. الكويت تتلف أكبر كمية مخدرات في تاريخها

صرحت وزراة العدل الكويتية، أنها قامت بإتلاف أكبر كمية من المخدرات في تاريخها، عبر منشور في تويتر.
وتقدر كمية هذه المواد المخدرة -حسب نفس المنشور-، بـحوالي 19 طن، ما قيمته 380 مليون دينار كويتي “مليار و200 مليون دولار”.
ونشرت وزارة العدل، مقطع فيديو يتضمن صورا من المواد المخدرة، وعملية إتلافها من قبل المعنيين.
وزارة العدل :اتلاف أكبر كمية لمواد مخدرة في تاريخ الكويت تقدر تقريباً ب(١٩طن)وبقيمة تقدرية (٣٨٠مليون دينار) في القضايا المنتهية بالتعاون مع وزارتي الداخلية و الصحة pic.twitter.com/JFm9CEJvjQ
— وزارة العدل (@Kuwaitmoj) April 3, 2019
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