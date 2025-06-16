بالفيديو ..الكيان الصهيوني يقصف مبنى الإذاعة والتلفزيون في طهران

أعلنت وسائل إعلام إيرانية، استهداف مبنى الإذاعة والتلفزيون الرسمي في العاصمة الإيرانية طهران، من قبل الطيران الإسرائيلي.

وتدخل عمليات التصعيد العسكري بين إيران والكيان الصهيوني يومها الرابع، فبعد أن نفذ الكيان فجر الجمعة، سلسلة من الغارات الجوية ضد طهران. ردت السلطات الإيرانية فجر السبت على الهجمات. وأطلقت دفعات كبيرة من الصواريخ.