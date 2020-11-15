بالفيديو.. الكُرد وكريم الغانغ يبدعان في ديو غنائي بعنوان “صبرت”

أطلق كل من النجمين الجزائريين، عبد الله الكرد وكريم الغانغ، أغنية جديدة في شكل ديو على موقع الفيديوهات اليوتيوب.

وتحمل الأغنية عنوان “صبرت”، وتم تصوريها على طريقة الفيديو كليب، من إخراج إبراهيم حديد.

وتتحدث الأغنية، عن حال أسرة تعاني من الفقر، ومن ظلم رب الأسرة، والحياة الاجتماعية الصعبة للأبناء.

وتضمن فيديو كليب الأغنية، مشاهد تمثيلية جد مأثرة، أبدع فيها الممثل القدير مراد خان، والفنانة صبرينة خيلية وبشرى بن عياش وأنيس صالحي.

وحصلت الأغنية على أزيد من 100 ألف مشاهدة، بعد ساعات فقط من طرحها على اليوتيوب.